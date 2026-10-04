Ночью 4 октября под Москвой сбили шесть БПЛА

Ночью дежурные средства ПВО уничтожили шесть беспилотников, летевших на Москву. О пострадавших и разрушениях не сообщается, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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