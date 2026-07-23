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Аргументы недели

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Коллеги и близкие проводили в последний путь главного редактора газеты «МК на Кубани» Марину Адамову

Коллеги и близкие проводили в последний путь главного редактора газеты «МК на Кубани» Марину Адамову

В среду, 23 июля, в Храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Краснодаре простились с главредом газеты «МК на Кубани».

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