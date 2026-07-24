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Царьград

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Eurostat сообщает: продолжительность трудовой жизни в ЕС выросла

Eurostat сообщает: продолжительность трудовой жизни в ЕС выросла

В 2025 году средняя продолжительность трудовой жизни в ЕС выросла до 37,5 года. В Нидерландах и Швеции она самая длинная, а в Румынии и Италии — наиболее короткая.

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