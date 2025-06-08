💧После строительства объем Мартовского водохранилища в Крыму составит 6,5 млн кубометров На реке Марта в Бахчисарайском районе строится водохранилище.
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💧После строительства объем Мартовского водохранилища в Крыму составит 6,5 млн кубометров На реке Марта в Бахчисарайском районе строится водохранилище.