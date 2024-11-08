Всемирный день градостроительства: взгляд в будущее городских пространств admin8 ноября в мире отмечается Всемирный день градостроительства — праздник, посвящённый развитию отрасли, благодаря которой жизнь людей в больших городах становится всё более комфортной и удобной и безопасной.