Всемирный день градостроительства: взгляд в будущее городских пространств admin8 ноября в мире отмечается Всемирный день градостроительства — праздник, посвящённый развитию отрасли, благодаря которой жизнь людей в больших городах становится всё более комфортной и удобной и безопасной.
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