«Спокойной ночи, малыши! Ждут друзей»: легендарная программа вернулась в новом формате

На VK Видео Детям состоялась эксклюзивная премьера культовой передачи с участием популярных детских блогеров В детском разделе состоялась эксклюзивная премьера первой серии проекта «Спокойной ночи, малыши! Ждут друзей» — современного переосмысления легендарной передачи, на которой выросло не одно поколение.