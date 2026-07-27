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«Спокойной ночи, малыши! Ждут друзей»: легендарная программа вернулась в новом формате

«Спокойной ночи, малыши! Ждут друзей»: легендарная программа вернулась в новом формате

На VK Видео Детям состоялась эксклюзивная премьера культовой передачи с участием популярных детских блогеров В детском разделе состоялась эксклюзивная премьера первой серии проекта «Спокойной ночи, малыши! Ждут друзей» — современного переосмысления легендарной передачи, на которой выросло не одно поколение.

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