ФСБ сообщила о задержании жителя Москвы по делу о госизмене

Политика как она есть

35-летний мужчина переводил деньги на криптокошелёк, используемый СБУ для финансирования диверсий. По данным Центра общественных связей Федеральной службы безопасности, «фигурант в мессенджере связался с представителями запрещённой на территории России украинской террористической организации и произвёл перевод денежных средств».