ФСБ сообщила о задержании жителя Москвы по делу о госизмене

35-летний мужчина переводил деньги на криптокошелёк, используемый СБУ для финансирования диверсий. По данным Центра общественных связей Федеральной службы безопасности, «фигурант в мессенджере связался с представителями запрещённой на территории России украинской террористической организации и произвёл перевод денежных средств».
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