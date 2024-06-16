Сторонники ИГИЛ* захватили заложников в ростовском СИЗО

На этом фоне в Сети появились кадры из СИЗО с захваченными в заложники сотрудниками ФСИН. В СИЗО 1 Ростова-на-Дону шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в камере и проникли в дежурную часть, взяв двух заложников.
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