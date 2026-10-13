Один день на выборы и энергетическое перемирие.

Так, тёпленькая пошла, как и было предсказано. Брошенный в селюковский нужник брикет дрожжей марки «Дональд Великолепный» вызвал ожидаемую реакцию.
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«Дональд Великолепный» - как по мне, так "Додик Великотрепный", а "Зеля" - «Чахлик невмирущий»
А из кого там выбирать? Только менять шило на мыло, оно нам надо?
Вполне хватит и одного дня!!!!!