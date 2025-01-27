ФАС России выявила сговор на сотни миллионов рублей в сфере здравоохранения

ФАС выявила сговор на торгах на поставку жизненно важных препаратов на сумму более 664 миллионов рублей в медучреждения 62 субъектов России, в том числе Забайкальского края, сообщает пресс-служба ведомства.
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