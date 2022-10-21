Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

«Химкам» запретили регистрировать игроков из-за долгов перед Набиуллиным и «Аланией»

На «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Такое решение принято по итогам заседания палаты РФС по разрешению споров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх