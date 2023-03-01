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Маттеус назвал поражение в финале ЛЧ-1999 самым тяжелым в карьере: «Мы доминировали, были лучше «МЮ» весь матч. До сих пор больно вспоминать – трофей был почти у нас в руках»

Маттеус назвал поражение в финале ЛЧ-1999 самым тяжелым в карьере: «Мы доминировали, были лучше «МЮ» весь матч. До сих пор больно вспоминать – трофей был почти у нас в руках»

Лотар Маттеус назвал самое тяжелое поражение в карьере. «Без сомнения, это было [в финале Лиги чемпионов] в 1999 году («Манчестер Юнайтед» обыграл «Баварию» со счетом 2:1, забив дважды в концовке матча – Sports.

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