Эксперт Галов назвал способы защиты от мошенников в соцсетях

Профили в социальных сетях следует делать закрытыми, а дату рождения лучше указать ненастоящую - это усложнит жизнь мошенникам, сообщил руководитель российского исследовательского цетра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов в разговоре с РИА Новости.