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Эксперт Галов назвал способы защиты от мошенников в соцсетях

Эксперт Галов назвал способы защиты от мошенников в соцсетях

Профили в социальных сетях следует делать закрытыми, а дату рождения лучше указать ненастоящую - это усложнит жизнь мошенникам, сообщил руководитель российского исследовательского цетра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов в разговоре с РИА Новости.

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