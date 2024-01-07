Эксперт Галов назвал способы защиты от мошенников в соцсетях

Профили в социальных сетях следует делать закрытыми, а дату рождения лучше указать ненастоящую - это усложнит жизнь мошенникам, сообщил руководитель российского исследовательского цетра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов в разговоре с РИА Новости.
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