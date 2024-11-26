Киев и «Орешник»: как обломки ракеты стали инструментом информационной войны Ольга ВайленкоНа фоне продолжающейся конфронтации между Россией и Украиной Киев вновь демонстрирует высокий уровень медийной активности, используя любой информационный повод для достижения своих целей.
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