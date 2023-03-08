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Японское издание Yomiuri указало на поддержку экономики РФ целым рядом стран

Японское издание Yomiuri указало на поддержку экономики РФ целым рядом стран

Евросоюз, США и их союзники ввели колоссальное количество санкции против России, но есть государства, которые не присоединились к этой коалиции, а наоборот, поддерживаю Москву, пишет японское издание Yomiuri.

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