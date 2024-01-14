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«Ужасная трагедия»: сход селя на оживленную дорогу убил десятки людей в Колумбии

«Ужасная трагедия»: сход селя на оживленную дорогу убил десятки людей в Колумбии

По меньшей мере 34 человека погибли в результате схода селя на оживленную дорогу в Колумбии. Десятки людей также получили ранения в результате схода селя в горной местности на дороге, соединяющей крупные города латиноамериканской страны.

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