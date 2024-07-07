Sohu: отказ Путина от предложения Японии по Курилам вызвал недоумение в Китае

Отказ президента Российской Федерации Владимира Путина на предложение Японии инвестировать в развитие Дальнего Востока в обмен на постепенную передачу Курильских островов вызвал недоумение и удивление в Китае.
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