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Пенелопа Крус посетила фестиваль в Сан-Себастьяне вместе с Хавьером Бардемом и расплакалась во время его благодарственной речи

Пенелопа Крус посетила фестиваль в Сан-Себастьяне вместе с Хавьером Бардемом и расплакалась во время его благодарственной речи

В Испании состоялось открытие 72-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Главными звездами красной дорожки стали 50-летняя Пенелопа Крус, которая вышла к фотографам в белом платье Chanel с черным бантом на груди, и ее муж, 55-летний Хавьер Бардем.

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