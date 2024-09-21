Пенелопа Крус посетила фестиваль в Сан-Себастьяне вместе с Хавьером Бардемом и расплакалась во время его благодарственной речи

В Испании состоялось открытие 72-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Главными звездами красной дорожки стали 50-летняя Пенелопа Крус, которая вышла к фотографам в белом платье Chanel с черным бантом на груди, и ее муж, 55-летний Хавьер Бардем.