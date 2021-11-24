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Ищенко рассказал, почему США торопятся с развязыванием войны России с Украиной

Ищенко рассказал, почему США торопятся с развязыванием войны России с Украиной

США откровенно недовольны тем, что напряженная обстановка на польско-белорусской границе, вызванная миграционным кризисом, постепенно «рассасывается» и нормализуется.

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