Homeworld 3 снижает требования для ПК и раскрывает контент, который будет выпущен в течение первого года после запускаОсталось меньше месяца до выхода сиквела космической стратегии в реальном времени Homeworld 3, который состоится 13 мая.
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