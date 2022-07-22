Искать свое признание: в Приднестровье вновь захотели войти в состав России

В Приднестровье заговорили о желании добиться независимости, а затем присоединиться к России. В непризнанной республике отмечают, что к этой цели стремятся с 2006 года, когда на референдуме 97% жителей проголосовали за вхождение в состав РФ.
В Приднестровье заговорили о желании добиться независимости, а затем присоединиться к России. В непризнанной республике отмечают, что к этой цели стремятся с 2006 года, когда на референдуме 97% жителей проголосовали за вхождение в состав РФ.
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