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Искать свое признание: в Приднестровье вновь захотели войти в состав России

Искать свое признание: в Приднестровье вновь захотели войти в состав России

В Приднестровье заговорили о желании добиться независимости, а затем присоединиться к России. В непризнанной республике отмечают, что к этой цели стремятся с 2006 года, когда на референдуме 97% жителей проголосовали за вхождение в состав РФ.

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