НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ивановские новости

1 подписчик

Председатель СКР поручил возбудить дело после покушения на убийство ивановца

Председатель СКР поручил возбудить дело после покушения на убийство ивановца

В средствах массовой информации сообщается о том, что ранее в городе Иваново между местным жителем и приезжим мужчиной возник конфликт, в ходе которого последний избил другого, а также высказал угрозы убийством, предприняв попутку задушить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх