Чем отличается персик от нектарина?

Aif.ru отвечает на популярные вопросы читателей. Строго говоря, нектарин — гибрид сливы и персика. Есть версия, согласно которой это была естественная мутация: дерево с удивительными плодами обнаружили в XVII веке, а потом селекционеры сохранили это дерево и стали распространять новый гибрид.