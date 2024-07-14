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Чем отличается персик от нектарина?

Чем отличается персик от нектарина?

Aif.ru отвечает на популярные вопросы читателей. Строго говоря, нектарин — гибрид сливы и персика. Есть версия, согласно которой это была естественная мутация: дерево с удивительными плодами обнаружили в XVII веке, а потом селекционеры сохранили это дерево и стали распространять новый гибрид.

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