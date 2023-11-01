Комбат "Веги" Андрей Панфёров оценил успехи батальона в зоне СВО

Ранее военный корреспондент в эфире федерального канала рассказал о новосибирском батальоне "Вега".В Новосибирске создатель добровольческого батальона "Вега" Андрей Панфёров прокомментировал сообщение о мужестве сибиряков и знании ими своего дела.
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