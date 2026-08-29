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FiNE NEWS

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Пит Хегсет рассматривается как возможный кандидат в президенты США на 2028 год

Глава министерства войны Соединенных Штатов Пит Хегсет ведет переговоры с ближайшим окружением о возможном выдвижении на пост президента США в 2028 году, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

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