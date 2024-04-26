Российский депутат стал фигурантом дела об участии в нежелательной организации

Депутат Вишневский стал фигурантом дела об участии в нежелательной организации Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский (признан в России иностранным агентом) стал фигурантом дела об административном правонарушении за участие в деятельности нежелательной организации.