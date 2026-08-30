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Иркутск Сегодня

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Братск готов к зиме: итоги заседания оперативного штаба по вопросам ЖКХ

В Братске подготовка к отопительному сезону идет по графику, без серьезных проблем. Заместитель мэра по городскому хозяйству и строительству Роман Мельников провел плановое заседание оперативного штаба, на котором рассмотрели готовность теплоисточников, тепловых сетей, водоснабжения, водоотведения, электросетей, жилого фонда и социальных объектов.

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