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В детсаду под Калугой рухнула стена веранды — пострадали дети

В детсаду под Калугой рухнула стена веранды — пострадали дети

Мэр города выехал на место, поручил провести срочную проверку состояния здания и установить причины обрушения В Обнинске Калужской области на территории детского сада произошло обрушение части кирпичной стены веранды во время прогулки детей.

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