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"Небратья" против Борреля: Дроны – камень преткновения

"Небратья" против Борреля: Дроны – камень преткновения

Представитель Вооружённых сил Незалежной поспорил с главой евродипломатии.На днях глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель побывал в Киеве, где, среди прочего, выдал тезис о том, что "страна 404" абсолютно не нуждается в поставках беспилотников.

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