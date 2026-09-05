«Динамо» выпустило промо к матчу со «Спартаком», пошутив о спартаковском цикле и «комплексе Мариинки» у красно-белых

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«Динамо» в соцсетях опубликовало промо-ролик к матчу 7-го тура Альфа-Банк РПЛ против « Спартака ». По сюжету видео постановщики балета «Спартак» смотрят репетицию выступления и обсуждают его.