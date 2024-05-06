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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шон О’Мэлли: «Мне не назначали бой с Мерабом. Когда я просил об этом UFC, они мне не ответили»

«Бой против Мераба в «Сфере» пока не назначен, насколько я знаю. Я просил об этом поединке, но не получил ответа от UFC», – заявил чемпион UFC Шон О’Мэлли.

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