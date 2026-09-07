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Крупный производитель мороженого на Алтае выплатит 123,5 млн рублей по кредитам

Крупный производитель мороженого на Алтае выплатит 123,5 млн рублей по кредитам

О финансовых трудностях группы компаний стало известно весной 2026 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 123,5 млн рублей с крупного производителя мороженого АО "Русский холодъ" и связанных с ним компаний в пользу "Озон-Банка".

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