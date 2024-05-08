Не выдержала даже баба Юля: Украину превращают в сырьевой придаток ЕС

Коська

Ну, обидно же, будучи в свое время у штурвала, грабя на все 200% неньку, теперь быть на обочине. Вот и взвилась. А чего она такая мудрая, не понимала к чему это все идет??? Понимала, только думала что её не отодвинут, а будут с ней считаться. Ан НЕТ!!! ОТОДВИНУЛИ!!!! Вы, уважаемые, вспомните тот случай с Тимохой, когда и за что на неё было возбуждено уголовное дело в России, запрещен въезд на территорию РФ и за что её определили на "стену" особо разыскиваемых в ИНТЕРПОЛЕ!!! И что потом произошло, что в один момент, а именно в январе 2009 года, это ВСЁ БЫЛО ОТМЕНЕНО. Правильно, Тимоха подписала договор по закупке газа у РФ по цене 450 баксов за 1000м3. И ВСЕ!!! Деньги, которые она через свои фирмы увела из бюджета МО РФ, в сумме 455 млн. долларов, остались у нее, и одновременно она компенсировала все потери МО на 455 млн. долларов, за что, кстати, в России некоторые генералы отсидели приличные срока, за счет народа Украины!!! Как ВАМ??? И вот это все о чем я написал НАХОДИТСЯ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ НА СТРАНИЦАХ СМИ, можете проверить....!!!!