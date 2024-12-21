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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Могу собирать трипл-дабл в каждом матче, но команде нужны мои очки». Брайант поспорил с Крисом Дюхоном после сравнения с Леброном

«Как-то мы сидели рядом на скамейке и я сказал Кобе: «У Леброна очередной трипл-дабл, но у тебя никогда не будет ничего такого, потому что ты вообще не пасуешь».

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