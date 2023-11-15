Соловьев: РФ с 1994 года вложила в МКС более 14 млрд долларов

Россия вложила в создание и обслуживание Международной космической станции (МКС) с 1994 года 14,2 млрд долларов, о чем рассказал генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев.