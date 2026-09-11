Заказчики выстроились в очередь за новым грузовым самолётом Airbus A350F

Европейский авиастроительный концерн Airbus продолжает наращивать портфель заказов на новый грузовой самолет A350F, при том что серийной машины пока не существует.
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