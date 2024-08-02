Кривонос: Сделавших в Киеве ставку на истребители F-16 ждёт «горькое разочарование» Появление американских истребителей F-16 на вооружении Воздушных сил ВСУ не стало неожиданностью для России.
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Кривонос: Сделавших в Киеве ставку на истребители F-16 ждёт «горькое разочарование» Появление американских истребителей F-16 на вооружении Воздушных сил ВСУ не стало неожиданностью для России.
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