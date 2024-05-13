Житель Братского района похитил деньги у соседа по вагону

В поезде “Тында-Кисловодск” произошла кража с банковского счета одного из пассажиров. Мужчина сообщил сотрудникам полиции, что пока он спал неизвестный похитил со счета 110 тысяч рублей путем переводов через мобильное банковское приложение.
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