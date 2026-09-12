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Ландо Норрис выиграл квалификацию Гран-при Испании Формулы-1

Британский гонщик McLaren Ландо Норрис занял первое место в квалификации Гран-при Испании, 14-го этапа сезона чемпионата «Формулы-1».

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