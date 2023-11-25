ЕС ОБМАНУЛ УКРАИНУ – МИЛЛИОНА СНАРЯДОВ НЕ БУДЕТ

Марина ЖДАНОВИЧ На совместном заседании министров обороны Евросоюза в Брюсселе глава Министерства обороны Германии Борис Писториус вынужден был признать – ЕС не сможет выполнить своё обещание и поставить Киеву один миллион снарядов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии