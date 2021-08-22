Кочующий остров

ДрузьяПолитикаКочующий островКочующий остров На протяжении почти пяти столетий название этого острова вселяло ужас в сердца многих мореплавателей.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов🗓23.08.2021 . Карта дня - Король пентаклей . Сегодняшний день словно создан для того, чтобы подводить итоги своей работы. Если результаты хорошие, порадуйтесь за себя. Может возникнуть потребность взяться за новое дело, не отказывайте себе в этом желании. Сохраняйте нажитое, ведь это было достигнуто непосильным трудом в течение длительного времени, а потратить все можно за несколько минут. . . Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!Комментировать
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