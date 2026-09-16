13 Years Later, Breaking Bad's Best Episode Is Still Nearly Impossible To Top

Breaking Bad delivered plenty of unforgettable episodes, but one still stands above the rest 13 years later, thanks to its devastating story and performances.
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