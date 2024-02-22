Брухунова пообещала говорить только о том, что ей интересно, и забыла рассказать о травме Петросяна

Татьяна Брухунова высказалась о травле и браке с Евгением Петросяном По словам женщины, пять лет брака закалили ее веру и сделали добрее, а также дали понять, что говорить нужно о том, что действительно интересно.
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