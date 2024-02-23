Science: Астрономы нашли звездные останки знаменитой сверхновой 1987 года

Астрономам удалось разгадать загадку, над которой они бились несколькими десятками лет. В 1987 году жители Земли лицезрели вспышку, которую представлялось возможным увидеть невооруженным глазом — сверхновую SN1987А.
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