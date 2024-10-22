Итальянец после ДТП забыл 40 лет своей жизни

В Италии мужчина столкнулся с амнезией после ДТП. Он пришел в сознание, но не узнал жену и сына. Местное издание сообщило, что итальянец по имени Лучано очнулся в больнице после аварии в 2019 году, но подумал, что он в 1980-м и ему 24 года.
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