Итальянец после ДТП забыл 40 лет своей жизни

В Италии мужчина столкнулся с амнезией после ДТП. Он пришел в сознание, но не узнал жену и сына. Местное издание сообщило, что итальянец по имени Лучано очнулся в больнице после аварии в 2019 году, но подумал, что он в 1980-м и ему 24 года.