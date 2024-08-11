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Прогноз магнитных бурь: чего ожидать с 12 по 18 августа 2024 года

Прогноз магнитных бурь: чего ожидать с 12 по 18 августа 2024 года

Прогноз магнитных бурь: чего ожидать с 12 по 18 августа 2024 года Ольга ВайленкоВ августе 2024 года на Земле продолжается спокойная геомагнитная обстановка, которая порадует тех, кто чувствителен к изменениям магнитного поля.

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