Прогноз магнитных бурь: чего ожидать с 12 по 18 августа 2024 года Ольга ВайленкоВ августе 2024 года на Земле продолжается спокойная геомагнитная обстановка, которая порадует тех, кто чувствителен к изменениям магнитного поля.