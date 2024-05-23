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Премьер Грузии заявил о недопустимости "украинизации" страны

Премьер Грузии заявил о недопустимости "украинизации" страны

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе, отстаивая необходимость принятия закона о прозрачности иностранного влияния, заявил, что власти республики не желают "украинизации" страны, развертывания "майдана" и открытия "второго фронта" против России.

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