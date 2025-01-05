Что сказал замминистра энергетики и как подали это СМИ

Просит,видимо, на верёвку с мылом скинуться... ,а сумму приписал,что б жалостнее вышло.Мы живём в моногороде,и оператор теплосетей(ГрЭС,монополист) держит высочайшие тарифы на тепло,там ещё какая то пакостная ситуация с неоплаченными долгами,старого руководства ЖКХ,но и то,в среднем выше 8-9 тыс. тысяч не платим...,это САМЫЕ высокие суммы по всей области,а после отключения отопления,суммы около четырёх тыс.,вместе с газом,электричеством,и связью(инет).

Владимир Алтайцев

Лжёте, нет сейчас пенсий ниже прожиточного минимума. А если она ниже,то пенсионеру доплачивают до прожиточного минимума. А уж про 11500 в месяц за ЖКХ лжёте. У меня 57 квадрат и я плачу не больше 6 тысяч. У вас с женой на двоих что- 150 квадрат?