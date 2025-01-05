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    Че то я не пойму. Т.е, в то время, когда наши власти затеяли пенсионную реформу, уверяя, что на пенсов средств нет и ...«А через пару лет...
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Что сказал замминистра энергетики и как подали это СМИ

Что сказал замминистра энергетики и как подали это СМИ

Блогеры, блогеры. как же вам не стыдно. Схватили и понесли разбрасывать непроверенное. Ума у вас нет или совести, не могу понять.

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Комментарии
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Вик Норд
Просит,видимо, на верёвку с мылом скинуться... ,а сумму приписал,что б жалостнее вышло.Мы живём в моногороде,и оператор теплосетей(ГрЭС,монополист) держит высочайшие тарифы на тепло,там ещё какая то пакостная ситуация с неоплаченными долгами,старого руководства ЖКХ,но и то,в среднем выше 8-9 тыс. тысяч не платим...,это САМЫЕ высокие суммы по всей области,а после отключения отопления,суммы около четырёх тыс.,вместе с газом,электричеством,и связью(инет).
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3 час.
Владимир Алтайцев
Лжёте, нет  сейчас  пенсий  ниже прожиточного минимума. А  если  она  ниже,то  пенсионеру доплачивают  до  прожиточного минимума. А уж про  11500 в  месяц  за  ЖКХ  лжёте. У меня  57  квадрат  и  я плачу  не  больше  6  тысяч. У вас  с женой  на  двоих  что- 150  квадрат?
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2 час.
Владимир Алтайцев
читать учись, дубинов
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2 час.

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