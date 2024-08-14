Как отдыхают в школе: каникулы на 2024-2025 учебный год Евгения КомароваНа предстоящий учебный год Министерство просвещения России предложило ориентировочное расписание каникул для школ.
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