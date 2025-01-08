МИД КНР: Китай готов совместно с Казахстаном эффективно провести важнейшие мероприятия этого года

Пекин, 7 января /Синьхуа/ -- Китай готов продолжать усиливать стыковку стратегий развития с Казахстаном, углублять взаимовыгодное и взаимовыигрышное сотрудничество, вместе с Казахстаном эффективно провести важнейшие мероприятия этого года, чтобы превратить достигнутый главами двух государств консенсус в большее количество конкретных и ощутимых результатов и вывести двусторонние отношения на новую высоту, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на пресс-конференции.